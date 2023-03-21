عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: نعمل على توفير السلع للفئات الأكثر احتياجا

قال عصام عبدالرحمن عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنهم يقومون بدور كبير في توفير الاحتياجات الملحة وهي المواد الغذائية للشرائح الأكثر احتياجًا، خاصة مع قرب قدوم شهر رمضان المعظم، واستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف «عبدالرحمن»، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن التحالف الوطني أطلق مبادرة طموحة استثمر فيها إمكانياته الكبرى، وأعداد الشباب الضخمة من المتطوعين الذين يقدمون المساعدة، إضافة إلى التنسيق والتناغم التام مع أجهزة الدولة، والدعم المطلق من القيادة السياسية، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل مجتمعة ساعدت بصورة كبيرة على اطلاق التحالف المبادرة الأكبر من نوعها لتلبية الاحتياجات الغذائية وهي «كتف بكتف».

وأوضح عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مبادرة «كتف بكتف» مبادرة مرحلية بدأت بالتعبئة والاصطفاف للسيارات المحملة بالمواد الغذائية، لافتًا إلى أن أول سيارة تلقت إشارة البدء من السيد الرئيس تحركت على الفور لمحافظات قنا والأقصر.