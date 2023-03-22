ضبط 10 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه من الاتجار بالمخدرات في العقارات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 10 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية ومحبوس احتياطيا، مقيمين بنطاق محافظتي الدقهلية والغربية.

ووجّهت إدارة المخدرات، اتهامات بالاتجار وترويج المواد المخدرة، وتربح المتهمين مبالغ مالية كبيرة ومحاولة غسلها عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، حيث قدّرت الممتلكات بمبلغ 200 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.