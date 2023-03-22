ضبط سيدة بتهمة غسل 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية مملوكة للدولة، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية.

وتبين من التحريات، أنَّ هذا الأمر مكن المتهمة وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتها غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.

وقدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1.3 مليون جنيه، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،