تجديد حبس سائق بشركة نقل لاتهامه بسرقة حقائب السيدات في المرج

جدد قاضي المعارضات، حبس المتهم بسرقة حقائب السيدات بالمرج 15 يوما على ذمة التحقيق

تعود كواليس الواقعة لوصول، إخطار من إحدى السيدات لقسم شرطة المرج بسرقة حقيبتها ومبلغ مالي منها.

بالفحص تبين أن المتهم سائق بإحدى شركات النقل، قام بالاستيلاء على الحقيبة وسرقة مبلغ مالي بداخلها، حيث تركتها المجني عليها سهوا بالسيارة قيادته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وإنفاقه جزء من المبلغ على متطلباته الشخصية وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

العقوبة القانونية

وعن العقوبة القانونية المنتظرة، يقول المحامي محمد ثابت إن المتهمين يخضعون لتطبيق المادة أرقام 317 و318 من قانون العقوبات، حيث ستصل العقوبة إلى الحبس، لأن السرقة لم تقترن بظرف مشدد.