ضبط متهم بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه من مواطنين في سوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من 6 أشخاص مقيمين بمحافظة سوهاج، بتضررهم من أحد الأشخاص لتلقيه مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح، إلا أنّه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأنّ أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج مارس نشاطا إجراميا تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، ما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت 2,8 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.