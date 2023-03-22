ضبط مالك شركة هارب من «80 سنة سجن» في التجمع الخامس

تمكّن رجال الشرطة بالتجمع الخامس من ضبط مالك شركة توريدات هارب من تنفيذ 33 حكم حبس جزئي في قضايا متنوعة، وتمّ اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحكوم عليه في 33 حكم حبس جزئي في قضايا متنوعة بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 80 سنة، حال تردده على دائرة القسم.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.