ضبط مالك شركة هارب من «80 سنة سجن» في التجمع الخامس
12:09 م | الأربعاء 22 مارس 2023
صورة أرشيفية
تمكّن رجال الشرطة بالتجمع الخامس من ضبط مالك شركة توريدات هارب من تنفيذ 33 حكم حبس جزئي في قضايا متنوعة، وتمّ اقتياد المتهم إلى قسم الشرطة، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك شركة توريدات - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، والمحكوم عليه في 33 حكم حبس جزئي في قضايا متنوعة بإجمالي عقوبات بالحبس بلغت 80 سنة، حال تردده على دائرة القسم.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقرّ بها، كما تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.