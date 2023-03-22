رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

كتب:

محمد بركات وإسراء عبد العزيز
12:22 م | الأربعاء 22 مارس 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، إذ تمّ ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2  فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الأيس – 8 قطع سلاح – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمّ ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كيلوجرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول).

وتمّ ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة وملك أحدهما، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1.300 كيلوجرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار،  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

3 تجار مخدرات يقتلون صديقهم بسبب 5 آلاف جنيه

ضبط 235 كيلو مخدرات وتنفيذ 81 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة

«الداخلية»: ضبط شحنة مخدرات بـ2 مليون جنيه في دمياط

كشف لغز العثور على جثة شاب في عين شمس.. «جرعة مخدرات زائدة»

ضبط 25 بندقية خرطوش و15 متهما و6 قضايا مخدرات في حملة أمنية بأسيوط
بقلم محمد بركات وإسراء عبد العزيز