ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 8 أشخاص بتهمة الاتجار في المخدرات والأسلحة والذخيرة غير المرخصة، إذ تمّ ضبط شخصين لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش – 2 فرد خرطوش – 5 طبنجات صوت - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الأيس – 8 قطع سلاح – كمية لمخدر الحشيش – مبلغ مالي)، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والمواد المخدرة بقصد الاتجار.

كما تمّ ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتهما (كمية من مخدر الاستروكس – كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول – ميزان حساس).

وجرى ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كيلوجرام لمخدر الإستروكس – فرد خرطوش وطلقات لذات العيار – سلاح أبيض – مبلغ مالي – 3 هاتف محمول).

وتمّ ضبط شخصين حال استقلالهما سيارة ميكروباص قيادة وملك أحدهما، بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (1.300 كيلوجرام لمخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول)، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.