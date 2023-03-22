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حملات «الداخلية» تنفذ 81 ألف حكم قضائي وتضبط 367 قضية مخدرات في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
12:45 م | الأربعاء 22 مارس 2023
حملة أمنية _ صورة أرشيفية

حملة أمنية _ صورة أرشيفية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية مخدرات، 174 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 81234 حكما قضائيا.

كما تمّ تنفيذ 81234 حكما قضائيا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهم ارتكبوا 16 حادثا، كما تم ضبط 27 متهمًا وهاربًا، و17 شخصا بتهمة البلطجة، و244 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21830 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمّ فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.

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