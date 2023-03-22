حملات «الداخلية» تنفذ 81 ألف حكم قضائي وتضبط 367 قضية مخدرات في 24 ساعة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 367 قضية مخدرات، 174 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 81234 حكما قضائيا.

كما تمّ تنفيذ 81234 حكما قضائيا، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط 5 تشكيلات عصابية ضمت 11 متهم ارتكبوا 16 حادثا، كما تم ضبط 27 متهمًا وهاربًا، و17 شخصا بتهمة البلطجة، و244 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 21830 مخالفة مرورية متنوعة.

وتمّ فحص 54 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم.