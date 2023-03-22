قناة «DMC» تبرز تقرير «الوطن» حول توافر السلع الغذائية في الأسواق

عرضت قناة DMC، الخبر الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بضبط أسعار السلع الغذائية وتوفيرها، بعنوان «مدبولي: استمرار جهود توفير السلع وضبط الأسعار»، وملف حول الأعمال الدرامية التابعة للشركة المتحدة بعنوان «شهر الفرحة على قنوات المتحدة».

جهود الدولة في توفير السلع

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن زيادة العرض عن الطلب من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة فكرة متواجدة منذ فترة طويلة في مصر، فعلى سبيل المثال مبادرة «كلنا واحد» لها 995 فرعا على مستوى الجمهورية، وهناك 1300 فرع من منافذ وزارة التموين تم تنشيطها، أما بالنسبة لمشروع «جمعيتي»، هناك 3000 فرع تابع له.

وأضاف أن هناك 186 منفذا للسلع الغذائية تابع لوزارة الزراعة إلى جانب وجود 342 فرعا لمنافذ القوات المسلحة، فضلا عن 1021 منفذا تابع لـ«أمان»، موضحًا أن منافذ «أهلا رمضان» ستصل إلى 500 منفذ، إذ أنه سيتواجد معرض في كل مدينة مع بداية شهر رمضان المبارك.

الأعمال الدرامية للشركة المتحدة

وبالنسبة للأعمال الدرامية الخاصة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، علق «رفعت»: «وجبة متكاملة، فالأعمال الوطنية موجودة والخاصة بالمرأة والأعمال الدينية والكوميدية إلى جانب أعمال الأطفال»، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من كل المحتوى الذي كان يشوه صورة مصر خلال السنوات الماضية.