قناة إكسترا نيوز تُبرز ملف «الوطن» اليوم.. «شهر الفرحة على قنوات المتحدة»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم أمل صالح وباسم طبانة، المُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن أعمال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في شهر رمضان، بعنوان «شهر الفرحة على قنوات المتحدة»، وتقرير آخر بشأن توافر السلع الغذائية وضبط الأسعار، بعنوان «مدبولي: استمرار جهود توفير السلع وضبط الأسعار».

الحكومة تهتم بمصلحة بالمواطن

وقال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إنّ الحكومة تنفذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالمواطن المصري، وبالتالي الاهتمام بالمواطن يحتاج في هذا التوقيت خاصة إلى ضوابط تختص بالسلع والاستهلاك وغيرهم، تدخل ضمن الحماية التي تسعى وتهدف إليها الحكومة المصرية.

ضبط إيقاع الأسواق

وأضاف «الكشكي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ الحكومة لديها رغبة حقيقة وحرص شديد على متابعة الأسواق في مصر، خاصة في هذا التوقيت قبل بداية شهر رمضان المبارك، لتوفير السلع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وضبط إيقاع الأسواق والتنسيق بين الجهات المعينة والوزارات بهدف ضمان الاستقرار خلال الشهر الكريم.