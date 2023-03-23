إجراء تحليل «DNA» لجثة مسن مجهول عثر عليه مقتولا في القاهرة

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لمسن مجهول الهوية، عُثر على جثته مقتولا بطلق ناري في الرأس، بجوار سور نادي الشروق، لمطابقتها بالبصمة الوراثية للشخص الذي يتعرف عليه فيما بعد.

واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وكشف هوية المجني عليه والجناة، كما استعجلت تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

بلاغ بالعثور على جثة مسن في الشارع

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بلاغا بالعثور على جثة شخص بجوار سور نادي الشروق بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وبالفحص تبين عدم وجود أي أوراق تدل على هويته، كما تبين إصابته بطلق ناري في الرأس.

نقل الجثة إلى مشرحة زينهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، كما طلبت انتداب الأدلة الجنائية لأخذ بصمات المجني عليه، ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحتي الأمن العام والأحوال المدنية في محاولة لكشف هويته.

كما طلبت النيابة العامة تصوير المجني عليه، ونشر الصور في أقسام الشرطة المختلفة في محاولة للتعرف عليه، من قبل المترددين على تلك الأقسام من المواطنين والعاملين بها.