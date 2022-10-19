تقدم خدمات أوروبية.. قطارات «تالجو» خط «القاهرة - الإسكندرية» تنطلق أول نوفمبر

أعلن مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن تشغيل قطارات تالجو الإسباني رسميا أمام الركاب على خط (القاهرة - الإسكندرية) مطلع نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن تلك القطارات تقدم خدمة جديدة ومتميزة لجمهور الركاب المسافرين.

تكييف وحمامات فاخرة وشاشة تلفزيون لكل راكب

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن قطارات تالجو الإسباني تقدم خدمات أوروبية وفاخرة لجميع مرتاديها من الركاب على خط (القاهرة - الإسكندرية)، لافتا إلى أن الدرجة الأولى ستحتوي على شاشة وتكييف وحمامات فاخرة وبوفية وكراسي مرفقة بشاشة تلفزيون خاصة لكل راكب، بينما الدرجة الثانية ستضم شاشات مجمعة وتكييف.

سعر تذاكر «تالجو» الإسباني أقل من الميكروباص

وقال المصدر، إن قطارات تالجو الإسباني تقدم رفاهية غير عادية وأمان للركاب المسافرين فجميع كراسي قطار تالجو أفضل من كرسي الطائرة، على حد تعبيره، لافتا إلى أن أول دفعة من هذه القطارات سيجري تشغيلها على خط السكة الحديد على (القاهرة - الإسكندرية).

وأكد أن سعر تذكرة الدرجة الأولى في قطارات تالجو الإسباني تماثل نظيرتها في الأتوبيس المكيف، مشيرا إلى أن سعر تذكرة الدرجتين الثانية والثالثة قد تقل عن تذكرة الميكروباص.

البوابات الإلكترونية قللت التهرب من تذكرة القطارات

وفي سياق آخر، أوضح المصدر أن البوابات الإلكترونية التي جرى تركيبها في 5 محطات رئيسية بالسكة الحديد، حدت من ظاهرة التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وشدد على أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ خطتها الشاملة لتحديث وتطوير منظومتها الأساسية من جميع جوانبها لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب، منوها بأن جميع المحطات والقطارات يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري للوقاية من تفشي فيروس كورونا، إضافة إلى رفع حالة الطوارئ القصوى داخل جميع المحطات على مستوى الجمهورية لمواجهة الأمطار والسيول تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

ونوه بأن الهيئة تعمل على تطوير منظومة نظم كهربة الإشارات على جميع الخطوط للحد من حوادث القطارات، موضحا أن جميع القطارات العاملة على خطوط السكة الحديد جديدة ومحدثة.