«الرعاية الصحية» تبحث تبادل الخبرات مع مجموعة هوليستيك الإماراتية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور نهيان هلال، رئيس مجلس إدارة مجموعة هوليستيك الإماراتية المتخصصة في الطب المهني، لبحث سبل التعاون المشترك.

وناقش اللقاء، سبل التعاون بين الطرفين من تبادل الخبرات التي من شأنها تطوير منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وجعل أماكن العمل أكثر أمانًا وصحة، للحفاظ على صحة العمال وقدرتهم على العمل وتعزيزها، وتحسين بيئة العمل لتصبح مواتية للسلامة والصحة، وضمان التكامل مع البرامج الصحية الوطنية ذات الصلة، مثل تلك التي تتعامل مع الأمراض المعدية وغير المعدية، والوقاية من الإصابات، وتعزيز الصحة العقلية، والصحة البيئية، وتطوير النظم الصحية.

مجموعة هوليستيك الإماراتية المتخصصة في الطب المهني

واستعرض اللقاء، شرحا تفصيليا وتعريفيا لأهم إنجازات مجموعة هوليستيك الإماراتية، ومجالات العمل والتعاون في مجال الصحة المهنية، وكيفية تقديم الخدمات، والقيمة المضافة نتيجة تطبيق أعلى معايير الطب والصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، إضافة إلى الاطلاع على الأنشطة والنماذج المختلفة الخاصة بأعمال مجموعة هوليستيك الإماراتية.

وبحث اللقاء، سبل التعاون لتعزيز القدرات المؤسسية بهيئة الرعاية الصحية في مجال الصحة المهنية من خلال التدريبات وورش العمل المختلفة لمشاركة أفضل الممارسات العالمية، وإنشاء قاعدة بيانات للكشف الدوري على العاملين، والتي ستكون بمثابة رؤية متكاملة تتضمن البيانات كافة، بداية من فحص دخول العمل والفحص الدوري والرعاية المهنية والوقائية، وتحديد الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالأمراض المهنية في قطاعات العمل ولكل وظيفة أو مهنة على حدة، ما يسهم في إدارة منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمهارة وكفاءة عالية.

وتناول اللقاء، الاتفاق على تكوين مجموعة عمل مشتركة بين الطرفين لبحث متطلبات التنفيذ لتطوير منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بداية من اللوائح والقوانين المنظمة للفحص الدوري للمعرضين للإصابات المهنية بكل القطاعات والأمراض التي يتم فحصها، إضافة إلى قواعد البيانات المتعلقة بذلك وإعداد نظم التشغيل والربط الإلكتروني لها بالتعاون مع الجهات المعنية، وكذلك تحديد الاحتياجات من الموارد البشرية، والموارد اللازمة المتعلقة بالأجهزة التكنولوجية واللوجيستيات.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى أهمية تطوير منظومة الكشف الدوري عن الأمراض المهنية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات المختلفة بهذا المجال، بما يتماشى مع أهداف هيئة الرعاية الصحية، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر للتنمية الصحية المستدامة 2030.

وتابع الدكتور أحمد السبكي: «نمتلك إطارا تنظيميا وتشريعيا متينا في هذا المجال»، مشيرًا إلى أهمية الصحة المهنية في توفير بيئة عمل آمنة وخالية من مسببات الحوادث أو الأمراض المهنية، وتعزيز التداخلات الأساسية للوقاية من الأمراض والإصابات المهنية المتعلقة بالعمل ومكافحتها وتعزيز الصحة العامة.

وأكد السبكي، أنّ الصحة المهنية أصبحت ضرورية على المستوى العالمي للمساعدة في الاكتشاف المبكر للأمراض المهنية، لتقليل التكلفة على الشركات والدولة، وتوجيه العمال للوظيفة المناسبة لتفادي الإصابات والأمراض المهنية وأي مخاطر محتملة، وخفض عدد الساعات المهدورة، ومن ثَّم تحسين الكفاءة المؤسسية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق التغيير الفعال والمنشود في أداء المؤسسات وتنمية المشاريع الوطنية وتوفير أماكن عمل آمنة وصحية للجميع.

ولفت السبكي، إلى أهمية إنشاء قواعد البيانات الموثوقة للصحة المهنية والنظام الإلكتروني لها، في إجراء تحليلات لتوفير بيانات وطنية من أجل فهم أفضل لأبعاد وعواقب الحوادث والإصابات والأمراض المتصلة بالعمل، واكتشاف الأخطار الجديدة والمخاطر الناشئة، ووضع سياسات واستراتيجيات فعالة لتعزيز السلامة والصحة في أماكن العمل، علاوة على ذلك تحديد الأولويات وتنفيذ سياسات ونظم وبرامج على المستويين الوطني والمؤسسي لتعزيز زيادة الإنتاجية والنمو الإقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور نهيان هلال، عن سعادته لبحث التعاون مع هيئة الرعاية الصحية، مشيدًا بجهودها في تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر، وسعيها الدائم للعمل ومواكبة أحدث النظم والمعايير العالمية، خاصة لتعزيز تطوير الصحة المهنية في مصر من خلال منظومة عمل متكاملة بمعايير عالمية، مؤكدًا أنّ هيئة الرعاية عملاق جديد في عالم الرعاية الصحية بالدول العربية والمنطقة.

وشارك اللقاء من جانب مجموعة هوليستيك الإماراتية، الدكتور إبراهيم الحاج، المستشار القانوني للمجموعة، والدكتورة شيماء أحمد، مدير الشبكات الطبية، كما شارك من جانب هيئة الرعاية الصحية، المستشار علي محرم، مستشار رئيس الهيئة للشؤون القانونية، والدكتور عمرو عبدالنبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، والدكتورة نهى الصناديدي، مدير عام الإدارة العامة للرعاية الأولية بالهيئة، والدكتورة مروة موافي، مدير إدارة اللجان الطبية بالهيئة، والدكتورة ريهام سلامة، عضو المكتب الفني لمكتب المدير التنفيذي للهيئة، والدكتورة غادة شاكر، عضو بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.