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«الرعاية الصحية»: تسجيل 80% من أهالي جنوب سيناء في منظومة التأمين الشامل

كتب:

محمد عزالدين
12:22 م | السبت 18 مارس 2023
الدكتور أحمد السبكي

الدكتور أحمد السبكي

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير هيئة الرعاية الصحية في مصر، أنّ خطة الدولة في التنمية الشاملة لم تترك أي قطاع، وكان قطاع الصحة في القلب منها، سواء من المبادرات الرئاسية التي انطلقت في مصر وكان بها نصيب كبير من كل أهالي شبه جزيرة سيناء، أو في شمال أو جنوب سيناء.

رفع كفاءة البنية

وأضاف «السبكي»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، أن محافظة جنوب سيناء كانت من المحافظات المدرجة في المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل منذ نوفمبر الماضي، وهذه الخطة استهدفت رفع الكفاءة والبنية التحتية لعدد من المستشفيات الموجودة في جنوب سيناء بواقع 8 أو 9 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء بعض المستشفيات في عدد من المراكز الموجودة في المحافظة.

تطوير شامل لمستشفى شرم الشيخ

وتابع: «كما تم إجراء تطوير شامل في مستشفى شرم الشيخ الدولي إحدى المستشفيات الرئيسة في المحافظة، كما جرى تطوير مستشفى طابا بشكل كبير وإضافة عدد كبير من الأسرة والتخصصات الطبية، وتم تسجيل 80% من المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، لأنها ستوفر رعاية صحية كاملة وحماية مالية ضد الاخطار الصحية في جنوب سيناء، وبلغت هذه التغطية حوالي 80% من أهالي جنوب سيناء».

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