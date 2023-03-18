«الرعاية الصحية»: تقديم أكثر من مليون خدمة طبية لأهالي جنوب سيناء ضمن التأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي مدير هيئة الرعاية الصحية، أنّ محافظة جنوب سيناء تشهد تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 8 مستشفيات و24 وحدة صحية موزعة على النطاق الجغرافي الكامل للمحافظة.

مليون خدمة صحية

وأضاف السبكي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر، أن أكثر من مليون خدمة صحية جرى تقديمها لأهالي المحافظة في إطار المنظومة، كما جرى تقديم خدمات طب الأسرة في جنوب سيناء، بتطبيق نظام طب الأسرة، وهو ما كان له انعكاس كبير جدا على تحسن المؤشرات الصحية للمحافظة.

وتابع مدير هيئة الرعاية الصحية في مصر: «تم إجراء جراحات لأول مرة في المحافظة من خلال الأجهزة والمعدات الطبية التي جرى استحداثها داخل المستشفيات، موجودة في مستشفى شرم الشيخ الدولي ومستشفى رأس سدر وقريبا جدا في مستشفى الطور».

120 ألف مشترك

وأوضح الدكتور أحمد السبكي مدير هيئة الرعاية الصحية، أن عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل من جنوب سيناء يبلغ 120 ألف مشترك من إجمالي 168 ألف مشترك، مشددًا على استمرار عمليات التسجيل من خلال التوعية والحملات المختلفة على مستوى المجتمع المدني والمستوى الإعلامي، وبمجرد التسجيل يجري ربط المواطن بوحدة طلب الأسرة من إجمالي 24 وحدة.