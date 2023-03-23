6 مستندات مطلوبة في حالة الفوز بقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيجرى توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات الأهلية 2023، لافتة إلى أن القرعة الإلكترونية ستجرى على بوابة الحج المصرية الموحدة، لاختيار الحجاج الفائزين للمحافظات كافة، وفقا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل.

ولفتت «التضامن» إلى أن المستدات المطلوبة بعد اعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023؟، تتمثل فيما يلي:

المستندات المطلوبة حال الفوز بالقرعة

- جواز سفر مميكن صالح لمدة سنة على الأقل.

- بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن سنة على الأقل.

- 12 صورة خلفية بيضاء.

- بطاقة صحية.

- فيش جنائي مميكن.

- شهادة طبية بالحالة الصحية تصدر من إحدى الجهات المعتمدة التي تقررها وزارة الصحة المصرية بالخلو من الأمراض المزمنة، مثل «الفشل الكلوي - التليف والفشل الكبدي - حالات القلب الحرجة والأمراض السرطانية والأمراض النفسية والإعاقات الذهنية والبصرية والزهايمر»، وأي مرض يعوق أداء المناسك.

تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا

وأوضحت وزارة التضامن أنه وفقًا للمستويات المتاحة، سيجرى تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، مؤكدة أن النتائج النهائية للقرعة حج الجمعيات الأهلية 2023 «أصلي - احتياطي بنسبة 30%»، ستعلن على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.