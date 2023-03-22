موعد إعلان قرعة حج الجمعيات 2023.. اعرف المستويات المتاحة

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لحج الجمعيات الأهلية 2023 مركزيًا، عبر بوابة الحج المصرية الموحدة، لافتة إلى أنّ إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023، سيكون خلال النصف الأول من أبريل المقبل.

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ النتائج النهائية للقرعة سواء أصلي أو احتياطي بنسبة 30%، سيتم نشرها على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية، موضحة أنّه يتم تصعيد العضو الاحتياطي وفق ترتيب القرعة تلقائيا، حال عدم سداد العضو الاشتراك خلال المدة المحددة.

تفاصيل الحج الاقتصادي 2023 لحجاج الجمعيات الأهلية

وأكدت المؤسسة القومية للحج في تقرير صادر عنها، أنّ هناك مستويين لحج الجمعيات الأهلية 2023، كما يلي.

مستوى حج 5 نجوم

- اختيار فنادق مصنفة 5 نجوم تبعد عن الحرم بحد أقصى 200 متر.

- الإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 200 متر.

ولحجاج الجمعيات الأهلية 2023، يمكن لهم الإقامة في فنادق مصنفة بشارع إبراهيم الخليل بمكة المكرمة تبعد عن الحرم بنحو 800 متر، والإقامة بالمدينة المنورة بفنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد عن ساحة الحرم المدني بحد أقصى 400 متر.