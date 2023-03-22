رابط الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2023 خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل، وذلك على بوابة الحج المصرية الموحدة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكل المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وأشارت المؤسسة القومية للحج على موقعها الرسمي، إلى أنه يتم الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية كالتالي:

خطوات الاستعلام عن نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023

- الدخول على البوابة المصرية الموحدة للحج من خلال هذا الرابط .

- اختيار الاستعلام عن نتيجة القرعة .

- ادخال الرقم القومى المكون من 14 رقم .

- ادخال رقم المصنع .

- اختبار التحقق، ثم الضغط على بحث.

- على الفور تظهر بيانات الحاج والنتيجة.

من جانبها أعلنت المؤسسة القومية للحج، أنه على الحاج ايداع تكلفة الرحلة وفقا للأسعار المحددة والمعلن عنها من المؤسسة في حينه وذلك بالبنوك ووفقاً لطريقة السداد التى تحددها إدارة المؤسسة خلال فترة أقصاها أسبوع من تاريخ إعلان القرعة.

ولفتت إلى أنه يتم تصعيد العضو الإحتياطي وفقاً لترتيب القرعة تلقائياً في حال عدم سداد العضو الإشتراك خلال المدة المحددة، مؤكدة على ضرورة قيام الحاج نفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولي بسداد رسوم الرحلة ، ويجب أن تكون قسيمة السداد بالبنك باسم الحاج الفائز بالقرعة.

ولفتت إلى أنه يتم تسليم المديرية أصل قسيمة الإيداع الدالة علي السداد خلال 48 ساعة من السداد كحد اقصى مع الاحتفاظ بصورة ضوئية منها معتمدة ومختومة من المديرية، ويتم تسجيل رقم القسيمة بالسجل الخاص وقيمتها علي الحاسب الآلي.

تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا

ولفت وزارة التضامن الإجتماعى إلى أنه يتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، وبحضور ممثلين عن كل محافظة، لافتة إلى أنه سيتم اعلان النتائج النهائية للقرعة « أصلي- احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج وتنشر بالمديريات والإدارات الاجتماعية.