موعد إعلان نتيجة قرعة حج الجمعيات الأهلية 2023 إلكترونيا.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراء القرعة الإلكترونية لحج الجمعيات الأهلية 2023، لاختيار الحجاج الفائزين، مؤكدة أنّ القرعة ستتم على البوابة مركزيًا لكل المحافظات، وفقًا لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة، ووفقًا للمستويات المتاحة، خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل 2023.

تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا

وأوضحت التضامن، في تقرير صادرعنها، أنه سيتم تخصيص مشرف لكل 45 حاجًا، لافتة إلى أنّ القرعة إلكترونيا، بحضور ممثلين عن كل محافظة، مشيرة إلى أنه سيتم اعلان النتائج النهائية للقرعة «أصلي - احتياطي بنسبة 30%» على الموقع الإلكتروني للوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج، كما سيتم نشرها في المديريات والإدارات الاجتماعية.

التزام العضو بعد فوزه بالقرعة

وأشارت المؤسسة القومية للحج على الموقع الرسمى لها، إلى أهمية التزام العضو بعد فوزه بالقرعة بالخضوع لكشف طبي من خلال المستشفيات التي تحددها وزارة الصحة بكل محافظة، ويتحمل تكاليفها الحاج، لافتة إلى أنّ عليه تقديم التقرير الذي يثبت فيها الحالة الصحية للمرشح، ومدى قدرته على أداء المناسك من عدمه، ويتم استبعاد الحالات التي يثبت بالتقارير الطبية عدم قدرتها على أداء المناسك حرصًا على سلامتها وسلامة الحجاج المرافقين.

لا يجوز للعضو الفائز بالقرعة التنازل عن فرصة الحج

ولفتت إلى أنّه لا يجوز للعضو الفائز بالقرعة التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر ويصعد الاحتياطي بدلًا من المعتذرين وفقاً لنتيجة القرعة، لافتة إلى أنّه يشترط على الحاج الالتزام بالتوقيع على عقد رحلة الحج المتضمن حقوق وواجبات والتزامات كل طرف.