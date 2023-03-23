موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 وساعات الصيام

يترقب المواطنون في مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية، في أول أيام شهر رمضان، موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 ، وفق إمساكية رمضان 2023 المعلنه من هيئة المساحة المصرية.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم

ووفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 ، في أول أيام رمضان يكون الساعة 04:29 صباحا، ويكون عدد ساعات الصيام 14، وفقا لإمساكية شهر رمضان 1444 هجرية.

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، مواقيت الصلاة اليوم الخميس بمدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية، وموعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023 كالتالي:

السحور: 2:09 صباحا.

إمساك: 4:09 صباحا.

الفجر: 04:29 صباحا.

الشروق: 5:56 صباحا.

الظهر: 12:02 ظهرا.

العصر: 3:30 مساء.

المغرب: 6:08 مساء

العشاء 7:26 مساء.

موعد صلاة الفجر في القليوبية اليوم

وأعلنت محافظة القليوبية، حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في الجهات الحكومية والمستشفيات كافة، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومنها موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023