يتساءل الجمهور عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، ومواعيد عرضه قبل ساعات من بداية موسم الدراما الرمضانية، حيث يضم المسلسل في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم بجانب طارق لطفي، من بينهم خالد الصاوي، عائشة بن أحمد وسما إبراهيم، بالإضافة إلى عمر الشناوي.

قصة مسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023، في بداية شهر مارس الجاري، وهو المسلسل الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو مأخوذ عن كتاب «مذكرات زوج» للكاتب الساخر أحمد بهجت، وتولى تحويله إلى نص درامي الكاتب محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج تامر نادي.

القنوات الناقلة لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023

وتقتصر قائمة القنوات الناقلة لمسلسل مذاكرات زوج بطولة طارق لطفي في رمضان 2023 على قناة «CBC»، حيث يذاع المسلسل حصريا على شاتها خلال شهر رمضان، وذلك بجانب عرضه على المنصة الإلكترونية «Watch IT»، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن مواعيد عرض المسلسل مساء اليوم.