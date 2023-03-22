 تعرف على الدول العربية التي تصوم غدا 

تزيد عمليات البحث للتعرف علي الدول العربية التي تصوم غدا، حيث لم يثبت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء أمس، وأصبح اليوم الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان.

الدول العربية التي تصوم غدا

والدول العربية التي تصوم غدا، هي مصر، والسعودية، والإمارات، والبحرين، واليمن، والكويت، وقطر، ولبنان، وفلسطين، والأردن، والعراق.

وذكرت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت، تعذر رؤية هلال شهر رمضان المبارك في الكويت مساء أمس، وأعلنت أنّ الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان، وغدا أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت لجنة تحري رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر، أنّ اليوم هو المتمم لشهر شعبان وغدا الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك.

وذكر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى في الكويت، الشيخ محمد حسين، أمس، أنّ يوم الأربعاء المتمم لشهر شعبان وغدا أول أيام رمضان.

وأعلن مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، أنّ غدا أول أيام شهر رمضان لعام 1444 هجرية واليوم هو المتمم لشهر شعبان، كما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان بالإمارات العربية المتحدة، أنّ اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وغدا هو أول أيام شهر رمضان المبارك.