موعد انتهاء معرض أهلا رمضان 2023.. قدم تخفيضات 30% لمدة 8 أيام

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية موعد انتهاء معرض أهلا رمضان 2023 الرئيسي المقام في مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين يوم 14 مارس معلنا تخفيضات 30% على أسعار السلع و50% على أسهعار سلع أخرى.

موعد انتهاء معرض أهلا رمضان 2023

ويعتبر اليوم الثلاثاء هو موعد انتهاء معرض أهلا رمضان 2023 الرئيسي فقط، فيما تستمر معارض أهلا رمضان في المحافظات حتى انتهاء شهر رمضان الكريم، وفقا للمعلن من قبل وزير التموين.

ويستقبل معرض أهلا رمضان الرئيسي المقام في مدينة نصر المواطنين المترددين على المعرض اليوم حتى الساعة العاشرة مساءً؛ ثم تغادر الشركات العارضة للسلع مقر مركز المؤتمرات، لانتهاء عدد أيام المعرض الرئيسي.

أسعار الزيت السكر والأرز والمكرونة

وتشهد أسعار الزيت والسكر والأرز والمكرونة انخفاضا ملحوظا في معارض أهلا رمضان، إذ تأتي الأسعار قبل موعد انتهاء معرض أهلا رمضان 2023 كالتالي:

- سكر أبيض حر وزن 1 كيلو بسعر 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيهًا.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو 14.5 جنيه بدلا من 18 جنيها.

- أرز مصري عريض وزن 1 كيلو بسعر 18.5 جنيه بدلا من 22 جنيها.

- أرز مصري كامولينو عريض وزن 5 كيلو بسعر 90 جنيها بدلا من 100 جنيه.

- مكرونة سائبة بسعر 17 جنيها بدلا من 18 جنيها.

- مكرونة وزن 500 جرام بسعر 9 جنيهات بدلا من 10.5 جنيه.

- زيت الشرق 800 مللي بسعر 35 جنيها بدلا من 47 جنيها.

- زيت مالي 900 مللي بسعر 52 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- زيت خليط كوكي بسعر 49 جنيها بدلا من 57 جنيها.

- زيت 5 لترات بونو 250 جنيها بدلا من 290 جنيها.