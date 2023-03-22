غلق كلي لشارع يوسف عباس اليوم ولمدة أسبوعين استكمالا لأعمال المونوريل

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنا مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل، ورفع الكمرات المعدنية الخاصة بجسم المحطة.

غلق شارع يوسف عباس

وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنّ الأمر يستلزم الاستمرار في الغلق الكلي لشارع يوسف عباس، بالوصلة من محور العروبة حتى طريق النصر، للقادم من محور العروبة مع غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس، على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارا من اليوم الأربعاء لمدة 15 يوما من الساعة 12:05 صباحا حتى الساعة 6 صباحا من نفس اليوم، مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

تحويلات مرورية بعد غلق شارع يوسف عباس

- القادم من محور العروبة يستكمل محور العروبة، ويتجه يمينا بشارع الطيران تجاه محور النصر.

- القادم من شارع خلف الاستاد، يسلك يسارا شارع الاستاد البحري، فيمينا محور العروبة، فيمينا شارع الطيران تجاه محور النصر.

- غلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس، وغلق مخرج نفق العروبة المتجه إلى شارع يوسف عباس، وتحويل حركة المركبات إلى محور العروبة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.