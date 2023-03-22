حنان مطاوع تكشف عن شخصيتها في «سره الباتع» و«وعود سخية»: دورين عكس بعض

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تشارك بعملين فنيين خلال شهر رمضان المبارك، معربة عن آمالها في أن ينالا إعجاب واستحسان الجمهور، مشيرة إلى أن الدورين ليس لهما أي علاقة ببعض: «دورين عكس بعض تمامًا».

وأضافت حنان مطاوع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج «بحب الإذاعة» على راديو «نجوم أف أم»، أن دورها بمسلسل «وعود سخية» المقرر عرضه برمضان، ليس له اي علاقة بشخصيتها، وأن الشخصية التي تلعبها بالمسلسل لا تمت لها بصلة، كاشفة عن أنها مستمتعة جدًا بأدائها لهذا الدور.

حنان مطاوع: فخورة بمشاركتي في عملين برمضان

وأشارت «حنان مطاوع» إلى أن العمل الدرامي الآخر الذي تشارك به هو عمل نضالي وملحمي وهو مسلسل «سره الباتع» معربة عن شعورها بالفخر لمشاركتها بهذين العملين بالموسم الرمضاني الحالي.

وكشفت «حنان مطاوع» عن أن مسلسل «سره الباتع» يقدم فترة نضال من التاريخ المصري، مشيرة إلى أن القصة عبارة عن صفحتين للكاتب العظيم يوسف إدريس، وأنها تقدم شخصية «صافية» وهي شخصية محبة جدًا، فلاحة مصرية ايام الحملة الفرنسية، منوهة عن أن الاستاذ خالد يوسف المخرج أظهرها بصورة أقرب لصورة إيزيس.

شخصية صافية بـ«سره الباتع»

وتابعت: «شخصية صافية ما بين الحب المفرط للحبيب والحب المفرط للوطن، وتقوم الشخصية بالنضال من خلال غنضمامها للمقاومة الشعبية ضد الحملة الفرنسية، غير أنها تناضل برومانسية شديدة دايبة في حب مصر، ودايبة في حب الحبيب ودايبة في حب أبوها، شخصية مصرية ونضالية كبيرة».