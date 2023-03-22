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قائمة القنوات الناقلة لمسلسل سره الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023

كتب:

نورهان نصرالله
10:34 ص | الأربعاء 22 مارس 2023
بوستر مسلسل «سره الباتع»

بوستر مسلسل «سره الباتع»

بدأ الجمهور البحث عن القنوات الناقلة لمسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023، قبل ساعات من عرض الحلقة الأولى من المسلسل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم يصل عددهم لـ60 نجما ونجمة، بينهم أحمد السعدني، وحنان مطاوع، وحسين فهمي، وأحمد عبد العزيز، وصلاح عبدالله.

ومسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023، يحمل توقيع المخرج خالد يوسف، وهو مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الراحل يوسف إدريس، ضمن مجموعة قصصية بعنوان «حادثة شرف».

قائمة القنوات الناقلة لمسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023

وتتضمن قائمة القنوات الناقلة لمسلسل سرة الباتع بطولة أحمد فهمي في رمضان 2023، «الحياة» و«ON»، إضافة إلى عرضه على منصة Watch IT الإلكترونية، ومن المقرر إعلان مواعيد عرض المسلسل خلال الساعات المقبلة.

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