محافظ الشرقية يأمر بتطوير ورفع كفاءة نفق أبو الريش في الزقازيق 

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، رضا بكري، رئيس حي أول الزقازيق، بإعداد التصور الأمثل للبدء فورا في أعمال تطوير ورفع كفاءة النفق، وتركيب جداريات جيدة تعبر عن بطولات أبناء الشرقية، وتظهر معالمها السياحية والأثرية المختلفة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للنفق، والذي يعد المدخل الرئيسي لعاصمة المحافظة.

محافظ الشرقية يجري جولة مفاجئة في مدينة الزقازيق

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية الصباحية لأعمال النظافة، والتأكد من رفع تراكمات القمامة لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والفرعية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تشهد تنفيذ خطة لتطوير وتجميل الشوارع والميادين الرئيسية، ورصف ورفع كفاءة الطرق وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الجانبية والضيقة، وخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات المرورية بها، وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

تكثيف حملات النظافة

وشدد المحافظ على رئيس حي أول، باستمرار تكثيف حملات النظافة، وإزالة الإشغالات كافة، وإلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم، وعدم افتراش بضائعهم على حرم الطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.