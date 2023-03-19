محافظ الشرقية: تسلّم 270 ألف شجرة لزراعتها على جانبي المحاور الرئيسية

يشهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية تسلم 270 ألف شجرة مثمرة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة متنوعة للبدء فورًا في زراعتها على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية وكذلك بمداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها.

استقبال السيارات المحملة بالاشجار المثمرة

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية اصطفاف السيارات المحملة بالأشجار بمقر الحملة الميكانيكية التابعة للديوان العام لتوزيعها علي المراكز والمدن والاحياء في حضور الأستاذ مراد رأفت، السكرتير العام المساعد للمحافظة والأستاذ سعد الفرماوي، الخبير الوطني للمحافظة والعميد أ.ح وائل صبر، المستشار العسكري للمحافظة والعقيد محمد السيسي، ممثل وزارة الإنتاج الحربي والمهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق والأستاذ رضا بكري رئيس حي أول والأستاذ شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان والمحاسب أحمد جابر المشرف العام على الادارة العامة للمركبات وعدد من مديري إدارات الديوان العام

زيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي

أشاد محافظ الشرقية بالمبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري علي الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن الأشجار المستلمة تنوعت ما بين (برتقال – جوافة – زيتون – ليمون – رمان – يوسفي - أكاسيا جاوكا – كونوكاربس – كازوارينا – نبق( سدر) – فرشة الزجاج – كافور) وسيتم توزيعها علي المراكز والمدن والاحياء طبقًا لاحتياج كل مركز ومدينة وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها تلك المدن.

أوضح المحافظ أنه تم تحديد 16410 شجرة لمركز الزقازيق و16920 لمركز بلبيس و 17020 لمركز منيا القمح و 14715 لمركز أبوحماد و20000 لمركز الحسينية و15100 لمركز فاقوس و 15400 لمركز أبو كبير و15395 لمركز ههيا و14995 لمركز مشتول و16395 لمركز ديرب نجم و11985 لمركز الابراهيمية و 16075 لمركز كفر صقر و15935 لمركز أولاد صقر و8860 لمدينة القنايات و12470 لمدينة القرين و15670 لمدينة صان الحجر و15465 لمدينة منشأه أبوعمر و5595 لحي اول و5595 لحي ثان وذلك بإجمالي 270 الف شجرة لافتا إلى أنه من المقرر تسلم 30 ألف شجرة كافور خلال الأيام القادمة.