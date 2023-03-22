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«فوربس» تدعو وزير البترول للمشاركة في احتفالية المرأة مايو المقبل

كتب:

مارينا رؤوف
02:53 م | الأربعاء 22 مارس 2023
وزير البترول يلتقي بخلود العميان

وزير البترول يلتقي بخلود العميان

وجهت مؤسسة فوربس، الدعوة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لحضور مؤتمرها الخاص بالمرأة، الذي تنظمه خلال شهر مايو القادم، لعرض انجازات قطاع البترول المصري في مجالات الصناعة المختلفة، والتى واكبها اهتمام واضح بتمكين المرأة ومشاركتها القوية ضمن منظومة العمل البترولي.

دعوة لحضور مؤتمر فوربس عن المرأة

حملت الدعوة خلود العميان، الرئيس التنفيذى لمجلة فوربس الشرق الأوسط ، وأوضحت خلال اللقاء أنّ حضور قطاع البترول، سيثرى المؤتمر ويقدم للمشاركين فيه خبرات وقدرات التجربة البترولية المصرية، الناجحة في تنفيذ برنامج للتطوير والتحديث والتدريب، والذي أسفر عن انجازات ملموسة في مختلف القطاعات وعلى الأخص في مجال الغاز الطبيعي، خاصة وأنها أدارتها بكفاءة عالية وحققت بها أهدافا إقليمية ودولية، وقدمت نفسها كجزء من الحل لأزمة إمدادات الطاقة العالمية.

ولفتت إلى أهمية مشاركة سيدات القطاع اللائى قدمن أداء متميزا، للحاضرات في المؤتمر قصص نجاحهن، وكيف توفر سياسة الدعم وتهيئة بيئة العمل، والحرص على تحقيق المساواة فرصا للمرأة للتعبير عما تملكه من قدرات .

نجاح مصر في COP27 

وأشارت «العميان» إلى أنّ ما قدمته مصر من أداء خلال استضافتها قمة المناخ COP27، ونجاحها في إدراج صوت الصناعة، وتخصيص يوم لمناقشة إزالة الكربون على جدول القمة، وحضور الشركات العالمية، وأن تكون جزء من الحل هو ترجمة فعلية لقبول الآخر والانصات إليه، وانعكاس ذلك على التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة، وهي الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات الشعوب، وحضرت اللقاء هدى منصور، المدير الإقليمى لشركة SAP مصر وعضو مجلس إدارة بنك CIB.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.