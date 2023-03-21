فحص وعلاج 120 مريضا في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان بالمحافظة، قافلة علاجية مجانية استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد 120 مريضا، ضمن المرضى غير القادرين بقرية «منشية الزعفران»، بمركز الحامول، وقري «عزبة الكوم، وعزبة لين، وإسحاقة»، بمركز كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، الدور المهم والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي، للتيسير عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن القافلة كانت على مدار يوم كامل في المستشفى الجامعى بكفر الشيخ، وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من «صدر - عيون - أعصاب - عظام - مخ وأعصاب - سمعيات - جراحة عامو - أطفال - باطنة - مسالك».

وأوضح «مدار»، أنه جرى إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة كافة بالمجان، مع تحمل نفقات انتقال المرضي ذهاباً وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بدايةً بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورا بجراحات الشبكية وصولاً إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تماما.

«الأورمان» تنفذ عددا كبيرا من المشروعات الخيرية

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بمحافظة كفر الشيخ نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات، والأسر غير القادرة، وكذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة، وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة والقاهرة، فضلا عن توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من «شنطة رمضان، وبطاطين الشتاء، ولحوم الأضاحي».