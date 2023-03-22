الكشف على 1386 حالة مجانا في قافلة طبية علاجية بالإسماعيلية

نفذت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة في قرية السويدات التابعة لمركز ومدينة القصاصين، وقعت فيها الكشف الطبي العلاجي على 1386 حالة بين رجال وسيدات وأطفال.

وقال الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، إن القافلة الطبية العلاجية متعددة التخصصات ضمن القوافل التي تستهدف القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف «حطب» خلال تفقده الكشف الطبي، أن القافلة تضم تخصصات الباطنة، والعظام، والأطفال، والمسالك، والجراحة، والمعمل والأشعة، والصيدلية، إلى جانب خدمات التوعية والتثقيف الصحي، وتنظيم الأسرة.

علاج بالمجان في قافلة الإسماعيلية

وقال الدكتور علي حطب، إنه جرى الكشف وتقديم العلاج بالمجان لـ1386 حالة من أهالي قرية السويدات، منها 511 في عيادة الباطنة، و396 بعيادة الأطفال، و64 في النساء والتوليد، و48 تنظيم أسرة، و61 مسالك، و262 جراحة، و43 ضغط وسكر، وإجراء أشعة واحدة لأحد المواطنين.

وأكد وكيل وزراة الصحة بالإسماعيلية، أن القافلة الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل، بالإضافة إلى صيدلية تضم أكثر من 80 صنفا دوائيا مجانيا، وتحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى مستشفيات الإسماعيلية، مضيفا أنه جرى اختيار منطقة السويدات بمركز ومدينة القصاصين، نظراً للكثافة السكانية الكبيرة، ما يجعلها ضمن المناطق المحرومة التي تسعي القوافل العلاجية لوزارة الصحة إلى الوصول إليها.