أسعار الكتاكيت تتراجع في بورصة الدواجن.. البلدي بـ4 جنيهات

تراجعت أسعار الكتاكيت، اليوم، جنيهين مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، حيث يبلغ سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيهًا بعد أن وصل أمس إلى 14 جنيها، بينما يبلغ سعر الكتكوت البلدي 4 جنيهات بعد أن سجل أمس 7 جنيهات، بحسب بيانات البورصة المصرية.

أسعار الكتاكيت

كما يبلغ سعر الكتكوت الساسو 10 جنيهات بعد أن وصل أمس إلى 13 جنيهاً ومنذ عدة أيام إلى 14 جنيهاً ويبلغ سعر الكتكوت السمان الهجين 8 جنيهات، ويتراوح سعر الكتكوت الرومي ما بين 12 و13 جنيهًا.

وأعلن علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداجلية، منذ أيام عدة دخول شحنات جديدة من الدجاج البرازيلي المجمد بنحو 25 ألف طن، وقد تطرح في السوق المحلية، الأسبوع المقبل، مع بدأ شهر رمضان المبارك بينما يبلغ حجم الانتاج السنوي في السوق المحلي للكتاكيت 1.4 مليار بينما يسجل الإنتاج المحلي من البيض 13 مليار بيضة سنوياً.