«شعبة الدواجن»: تراجع أسعار الكتاكيت واستقرار البيض قبل حلول رمضان

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، إنّ أسعار الكتاكيت شهدت اليوم تراجعا ملحوظا؛ إذ بلغ سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات والبلدي 3 جنيهات.

وأضاف السيد، في تصريح لـ«الوطن»، أن سعر الكتكوت السمان الهجين سجل 7 جنيهات والمسكوفي 29 جنيها بعد أن وصل سعره إلى 30 جنيها منذ عدة أيام، كما بلغ سعر الكتكوت الفرنساوي 10 جنيهات.

استقرار أسعار البيض

وأوضح رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة، أنّه في ظل تراجع سعر الكتكوت، هناك استقرارا ملحوظا في سعر البيض سواء الأبيض أو الأحمر؛ إذ بلغ سعر الأبيض 95 جنيهًا والأحمر 97 جنيها والبلدي بـ105 جنيهات.

استقرار الأسعار الفترة المقبلة

وأشار رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في الجيزة إلى أنّ من أسباب تراجع سعر الكتكوت واستقرار أسعار البيض الفترة الحالية، وفرة المعروض الناتج عن زيادة الإنتاج المحلي، ويُتوقع استمرار استقرار أسعار الدواجن والبيض والكتكوت الفترة المقبلة بعد إعلان وزير التموين دخول 25 ألف طن من شحنات الدجاج البرازيلي المجمد مصر قبل شهر رمضان المبارك.