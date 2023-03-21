أسعار الكتاكيت تتراجع في بورصة الدواجن.. الأبيض بـ10 جنيهات والبلدي بـ3

تراجعت أسعار الكتاكيت اليوم، عن الأمس، حيث يبلغ سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا أمس، والكتكوت البلدي 3 جنيهات بدلا من 4 جنيهات بحسب بيانات بورصة الدواجن.

تراجع أسعار الكتاكيت اليوم

واستقر سعر الكتكوت الساسو عند 10 جنيهات، وبالنسبة للكتكوت السمان الهجين تراجع سعره جنيه واحد عن أمس، ليصبح 7 جنيهات، والمسكوفي أيضًا تراجع، حيث وصل إلى 29 جنيهًا بدلا من 30 جنيه أمس، والفرنساوي بـ10 جنيهات بدلا من 12 جنيهًا أمس، والبيور بـ15 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا.

تراجع أسعار الدواجن

يذكر أن يبلغ حجم الإنتاج السنوي في السوق المحلي للكتاكيت 1.4 مليار، وبالنسبة لأسعار الدواجن البيضاء اليوم، تراجعت بنحو 3 جنيهات لتصبح بـ69 جنيهًا وتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيهًا والبانية يتراوح سعره بين الـ160 والـ170 جنيهًا، بحسب ما ذكره سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.