الرئيس الفلسطيني يهنئ الأمتين العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان

هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، أبناء شعبه في الوطن والشتات، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك.

ودعا أبو مازن، أن يعيد الله الشهر الفضيل على الشعب الفلسطيني، وقد تحققت أمانيه بالحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن يتغمد شهداء شعبه بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل، والفرج القريب للأسرى.

ورجا الرئيس الفلسطيني، أن يكون رمضان شهر خير ويمن وبركة على الأمتين العربية والإسلامية، ويحقق تطلعات شعوبها إلى النماء والتطور.