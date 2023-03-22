«حياة كريمة» توقع اتفاقية تعاون مع شركة «فايزر مصر» للمستحضرات الدوائية

وقعت مؤسسة «حياة كريمة»، بروتوكول تعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية الحيوية، بشأن تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ برامج الدعم الصحي للمواطنين الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

حياة كريمة

وقع البروتوكول الدكتور أحمد الشاذلي، المديرالإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، وعهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، وذلك بمقر المؤسسة.

من جانبه قال الدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر لمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق إن التعاون مع مؤسسة حياة كريمة يعد جزءًا من الجهود التي تبذلها الشركة من أجل تمكين العاملين في قطاع الرعاية الصحية وتعزيز قدراتهم، في إطار الالتزام بالمسئولية المجتمعية تجاه المرضى، ولضمان الوصول العادل لأحدث ابتكاراتها للمواطنين الأكثر احتياجًا في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بما يتماشى مع خطة الحكومة المصرية لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية من خلال تنسيق الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص.

تحسين الخدمات الصحية

يتضمن البروتوكول التزام شركة فايزر بتدريب الكوادر الطبية لإعداد الكوادر المطلوبة لتحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين ورفع مستوى كفاءة كوادرها، والمشاركة في تنظيم الندوات والمؤتمرات والبرامج التوعوية الطبية والثقافية، بهدف تثقيف المواطنين ورفع الوعي لديهم خاصة بالأمراض في قرى حياة كريمة.