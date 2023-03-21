موعد أول أيام رمضان 2023 في تونس

يوافق موعد أول يوم في شهر رمضان الكريم في تونس الخميس بتاريخ 23 مارس، ويتوقف تحديد موعد أول يوم رمضان في تونس 2023، بناءا على استطلاع رؤية هلال شهر رمضان، وفقاً لبيان الحكومة التونسية.

موعد أول أيام شهر رمضان 2023 في تونس

ويذكر أنّ أول أيام الشهر الفضيل في تونس، ستكون الخميس 23 مارس الجاري، بعد تعذر رؤية الهلال في البلاد اليوم، مثلما حدث مع السعودية ومصر واليمن وعمان والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة.

أجواء مميزة في أول أيام شهر رمضان 2023 في تونس

ويتميز شهر رمضان في تونس بأجواء متميزة لها طعمٌ خاص، ينفرد بها عن باقي الدول الإسلامية والعربية، إذ تجمع بين العبادة والمتعة والترفيه في ذلك التوقيت من العام، مع احتفال خاص بأول أيام شهر رمضان الكريم 2023 والذي سيصوم فيه شعب تونس نحو 15 ساعة و45 دقيقة، وتستعد الأسر التونسية لاستقبال شهر رمضان بشكل احتفالي، بتجديد مستلزمات المطبخ، وتهيئة المنزل للسهر، إضافة إلى إعداد الأطعمة من زيت الزيتون والتمور الرفيعة التي تنتجها سلة الغذاء في مختلف مدن تونس.

احتفالات وأطعمة لذيذة في أول أيام شهر رمضان 2023 في تونس

ويشمل الاستعداد للشهر الفضيل تخزين مختلف أنواع التوابل، وإعداد الحلويات التي يكثر الإقبال عليها في الشهر الكريم، خاصّة «الزلابية» و«قلب اللوز»، التي تشتهر بها تونس، في ظل انتظار لأهل تونس لأول يوم رمضان 2023 في ظل أجواء روحانية خاصة في تونس.