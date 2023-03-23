123 عاما على ميلاد حسن فتحي.. صاحب عمارة الفقراء

يوافق اليوم الخميس، مرور 123 عاما على ميلاد صاحب عمارة الفقراء المعماري، الكبير حسن فتحي، الذي صمم ونفذ العديد من المباني السكنية والعامة المتسقة مع فكره المعماري، وذلك في الفترة ما بين عامي 1930 و1980، سواء في مصر أو العالم العربي.

تبنى الراحل فلسفة إقامة العمارة بخامات ملائمة للبيئة، ومن أبرز مشروعاته قرية «القرنة» بالأقصر، وهو المشروع الذي حصل بموجبه على جائزة الدولة التشجيعية للفنون الجميلة وميدالية ذهبية، عن تصميم وتنفيذ قرية «القرنة الجديدة » بالأقصر، فكان أول معماري يحصل عليها عند تأسيس هذه الجائزة في 1959.

معلومات عن حسن فتحي

وحسن فتحي ولد في الإسكندرية، وحصل على دبلوم العمارة من المهندس خانة بجامعة فؤاد الأول «القاهرة حاليا»، عام 1926، وبدأ أولى خطواته المعمارية عام 1928 بمشروع مدرسة طلخا الابتدائية، وتولى التدريس في مدرسة الفنون الجميلة، وكُلّف بوضع تصميم لمشروع قرية القرنة في الأقصر عام 1946.

وبحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري التابع لوزارة الثقافة، عمل حسن فتحي في العديد من المواقع المهمة داخل وخارج مصر، من بينها خبير لدى منظمة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين، وغادر مصر عام 1959 للعمل لدى مؤسسة دوكسياديس للتصميم والإنشاء بأثينا في اليونان، لمدة عامين، كما ترأس في الفترة ما بين عامي 1963 و1965 مشروعًا تجريبيًا لإسكان الشباب تابع لوزارة البحث العلمي المصرية، وتوفي في 30 نوفمبر 1989.

الجوائز التي حصل عليها

حصل على العديد من الجوائز منها:

ميدالية هيئة الآثار المصرية 1960.

وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1968.

الميدالية الذهبية من المعهد الملكي للمعماريين البريطانيين 1988.