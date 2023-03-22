«حماة الوطن» يكرم الأمهات المثاليات في احتفالية كبرى بشمال سيناء

كرم حزب حماة الوطن بشمال سيناء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة بمراكزها وأقسامها، سواء في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ورمانة ورفح ووسط سيناء

عملية التكريم شملت جميع مراكز المحافظة

قال المهندس هيثم رحمي، أمين التنظيم بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن تكريم الأمهات شمل مراكز المحافظة الست والأمانات، والأقسام، وتم على إثر ذلك اختيار الأمهات المثاليات بشكل مشابه لما أقرته التضامن الاجتماعي من حيث الفئة العمرية وأعداد المواليد والمعاناة التي تحملتها الأم في تربية أبناءها وأخذ بيدهم للوصول إلى المراكز العليا في الدولة على المستوى المحلي

أمهات ضحت بالكثير من أجل الأبناء

ومن جهة أخرى قال الحاج فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ في كلمته أثناء تكريم الأمهات المثاليات فقد ضحين بالغالي والنفيس من أجل الأبناء، وليس حكرا على فئة معينة، وأن العيد ليس لواحدة بل لكل أم تحملت.

وفي كلمتها قالت شيماء مشالي، إنه جرى دمج بئر العبد ورمانة في احتفالية واحدة لعملية التكريم، ليكون بذلك تكريم شامل، وقد تم تسليم الأمهات شهادات وتقدير، ودرع الحزب، وعددا من الهدايا العينية.

تكريم الأمهات هو بداية التكريم الحقيقي

فيما أكد زكريا الطويل الأمين العام لأمانة حزب حماة الوطن بدائرة قسم ثالث العريش لـ«الوطن»، أن تكريم نساء سيناء، يحمل شقين، الشق الأول هو التكريم الطبيعي لكل أم مصرية عانت وتحملت بعد فقدان زوجها، والشق الثاني، هو للنساء جميعا اللاتي تحملن معاناة الفقد، ومعاناة الظروف التي أجبرتها أن تكون أم وأب في نفس الوقت، واستطاعت أن تخرج أبناء يكونون لبنة في بناء المجتمع.