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الرئيس السيسي: الدولة عملت على تطوير وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل

كتب:

محمد عزالدين
04:33 م | الأربعاء 22 مارس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي سؤالاً لإحدى طالبات أكاديمية الشرطة، قائلاً لها: «عارفة كام سجن كان عندنا في الأول؟»، فردت عليه الطالبة: «عددها كان قليل، بعد كده عرفت إن فيه تطوير، وفيه سجون تانية بتتبني في كذا مكان مختلف، علشان التوسعة وفي نفس الوقت بنطور السجون الحالية من إمكانيات»، ورد عليها الرئيس السيسي قائلا: «ده كلام صحيح».

وأضاف السيسي، خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، «فلسفة العقاب اللي كانت موجودة قبل كده طورنا فيها، مش عاوزين نعاقب الإنسان أد ما عاوزين نصلحه، إحنا جايبينه هنا علشان نحمي المجتمع منه، ونحميه من نفسه».

وتابع: «طب ما نعمل برامج لتطويره وتحسين أدائه، ومحاولة تغييره، كان عندي طريقين، هي محاولة تصليح الموجود ده، أحاول أدخل عملية تطويره وإصلاح الواقع الموجود، لاقيته مش جيد، علشان كده بقول دايما تفكروا ومتسيبوش الدنيا على حالها كده».

وواصل: «اللي هيفكر هيقدر يوصل بفضل الله، طالما فيه إخلاص وهدف للإصلاح، دايماً ربنا بيوصله لفكرة كويسة».

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