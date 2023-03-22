خريطة فصل التيار الكهربائي الخميس عن 5 مناطق بالعريش للصيانة

أعلنت شركة الكهرباء بمدينة العريش عن فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بوسط المدينة للصيانة، التي تتم بشكل دوري.

فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق بالعريش

وأفاد بيان صادر عن القطاع، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم غدا الخميس من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا بمناطق المدينة الشبابية، المدرسة اليابانية، الثانوية بنات صنايع، المركز الحضرى، النافورة، وأشار البيان إلى أنه سيتم إعادة التيار الكهربي فور انتهاء أعمال الصيانة المحددة.

إعادة التيار بشكل كامل

ومن جهة أخرى أعلنت شركة الكهرباء بمدينة الشيخ زويد في بيان لها أنه جرى إصلاح أعطال المحولات الكهربائية القادمة من وسط المدينة باتجاه القرى الجنوبية، مضيفة أنه يتم إعادة التيار بشكل كامل لجميع المناطق خلال ساعات معدودة، فور عملية الإصلاح وإيصال الكوابل الجديدة.