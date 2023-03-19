انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر شباب الباحثين بجامعة العريش

انطلقت اليوم الأحد، النسخة الثانية من مؤتمر شباب الباحثين بجامعة العريش، بمشاركة 15 جامعة، وذلك تحت عنوان «التنمية والتحول الأخضر في ظل تحديات المناخ».

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، حرص الجامعة على تنظيم مؤتمر شباب الباحثين بصفة مستمرة، الذي يحقق رؤية وتطلعات القيادة السياسية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر، ما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

عرض شباب الباحثين لأبحاثهم العلمية

وأضاف رئيس الجامعة، أن تنظيم المؤتمر يعطي الفرصة لشباب الباحثين لعرض بحوثهم العلمية، واكتساب خبرات العرض والمناقشة لتنمية مهاراتهم البحثية التي تسهم في إثراء البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030، معلنًا انطلاق أولى فعالياته اليوم الأحد.

وأعلن الدمرداش، أن أجندة المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 19 و20 مارس الجاري، تستضيف أبرز القيادات التعليمية والتنفيذية في الدولة.

وتابع الدكتور سعيد لافي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام يأتي تزامنًا مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ويناقش أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم في محاولة لتقديم حلول علمية لها، إلى جانب عقد ورش عمل دورية من باحثين لديهم رؤية وأمل في الوصول دائما للأفضل.

دعم منظومة البحث العلمي

وفى هذا السياق، أشاد الدكتور أيمن عبد المجيد الشبيني، مقرر لجنة شباب الباحثين، بالدور الريادي الذي يقوم به قطاع الدراسات العليا في النهوض بالبحث العلمي، مؤكدًا حرص الجامعة على عقد ورش العمل بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية المستدامة، حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليًا تسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وتحدث الشيخ مصباح العريف، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف عن دور العلم والعلماء في الإسلام، بينما تناول القمص غبريال إبراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء، في كلمته عن دور الكنيسة في البحث العلمي لعلاج مشكلة التغير المناخي.

وقال الدكتور أحمد طلبة، منسق المؤتمر وعضو لجنة شباب الباحثين إننا نسعى من خلال المؤتمر للوصول إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق رؤية وأهداف الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر من خلال الأبحاث والإنتاج العلمي التي سيكون لها دور عظيم في تحقيق الأهداف بشكل صحيح وفعال.