تقلبات جوية في العريش واستمرار غلق الميناء البحري لسوء الطقس

أعلن المرصد المناخي في مدينة العريش، وجود تقلبات وجود وانخفاض درجات الحرارة اليوم، مؤكدا وجود احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض الأنحاء، مشيرة إلى هبوب رياح شديدة محملة بالأتربة.

وأوضح المرصد المناخي، ارتفاع الأمواج إلى منطقة الكورنيش في ساحل بحر العريش، ومنطقة الشاليهات القريبة من البحر بعدة أمتار، فيما سجّلت درجات الحرارة 16 درجة مئوية، صباح اليوم.

مجلس مدينة العريش: لم نتلق أي استغاثات أو مشكلات

بدوره أكد مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه لم يتلقَّ حتى الآن أي شكاوى أو استغاثات بسبب الرياح الشديدة التي تضرب المنطقة.

استمرار اغلاق ميناء العريش بسبب الأحوال المناخية

وتواصل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة التي تتعرض لها العريش.

وذكر بيان مسؤول في ميناء العريش البحري، أنّ قرار استمرار الإغلاق جاء نتيجة سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر، موضحا أنّ فتح الميناء مرتبط بتحسن الأحوال المناخية.