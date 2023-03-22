الرئيس السيسي لأهالي طلبة أكاديمية الشرطة: «تحيا مصر بيكم كلكم»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ من حفظ مصر كان الله سبحانه وتعالي والأسر المصرية التي ربت أبنائها وقدمتهم لمصر، متابعًا «أنا مش بجاملكم، بيكم وباللي عملتوه وشبابكم وبالي بتقدموه لمصر، انتم اللي عملتوا كده محدش تاني، ويا رب تحيا مصر بيكم كلكم».

الرئيس في لمحة إنسانية: اسمحولي أعدي عليكم شايف ناس كبار موجودة هسلم عليهم

وفي لمحه إنسانية، مميزة، تفقد الرئيس السيسي أهالي الطلبة كبار السن، قائلًا: «اسمحولي، أعدي عليكم، أنا شايف ناس كبار موجودة، ولازم أسلم عليهم».

وأضاف «السيسي»، خلال جولة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة بجر اليوم، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»: «أنا بطمنكم على ولادكم وبقولكم خلوا بالكم منهم ومتأكلهمش كتير في الإجازة، علشان أحنا مرتبينهم، وإن شاء الله تسعدوا بيهم وينزلوا معاكوا بالسلامة ويجوا بعد أجازتهم بالسلامة وربنا يحفظهم».

السيسي: بطمنكم.. احنا بخير

واستكمل الرئيس السيسي: «بطمنكم، احنا بخير ودائمًا بقول كدة لما بقابل أهلي المصريين، بقولهم متخافوش ولا تقلقوا من حاجة، احنا مرينا بأيام صعبة أوي السنين اللي فاتت، وافتكروا فيه تضحيات قد إيه، وربنا هونها علينا ووفقنا بفضلة وكرمه علينا وتضحيات الشباب والجيش والشرطة، وبقت مصر النهاردة في حتة تانية بفضل الله سبحانه وتعالي».