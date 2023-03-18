وسائل إعلام أوكرانية: هجوم صاروخي روسي على مقاطعة «زابوريجيا»

استهدفت القوات الروسية بصواريخ «إس 300»، مقاطعة «زابوريجيا»، ما ألحق أضرارًا بمجمع سكني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، صدت وحدات عسكرية روسية محاولة هجوم شنته القوات الأوكرانية بالقرب من قريتي «ماسيوتيفكا» و«هريانيكيفكا» في منطقة خاركيف، فيما قال متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إنه جرى تدمير مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في اتجاه «كوبيانسك» وتعطيل تناوب القوات الأوكرانية.

وفي وقت سابق، دوت صافرات إنذار الغارات الجوية، في العديد من المناطق الغربية والوسطى في أوكرانيا، من بينها: «تشيركاسي، كيروفوهراد، جيتومير، ريفني، ترنوبل، خميلنيتسكي، لفيف».

من جانبه، قال الخبير العسكري، رئيس تحرير مجلة «أرسينال أوف ذا فاذرلاند» فيكتور موراكوفسكي، إن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات أظهرت قدرتها على إسقاط قذائف المدفعية الأمريكية «إم 982 إكسكاليبر» الموجهة التي تستخدمها أوكرانيا من مدافع «إم 777».

وأكد موراكوفسكي، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، أن قذائف «الهاوتزر» من عيار 155 ملم تعد هدفًا صعبًا لأنظمة الدفاع الجوي لصغر حجمها.