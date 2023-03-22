المنيا تكرم الأمهات المثاليات ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، حفل تكريم الأمهات المثاليات للعاملين بالديوان العام والمجالس المحلية، ونظمته وحدة تكافؤ الفرص بإدارة المرأة والأمومة والطفولة بالمحافظة، تزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة المصرية وضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة 104، وجرى تسليم 20 جهازا من الأجهزة المنزلية للأمهات.

تمكين المرأة المصرية محور أساسي في خطة الدولة للتنمية

أكد نائب المحافظ حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم الكامل للمرأة المصرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتمكين المرأة المصرية التي تعد محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، موجها التحية والتقدير إلى كل أم ضحت من أجل أبنائها، كما وجه تحية شكر وتقدير لأمهات شهداء الوطن، اللاتي قدمن أغلى ما لديهن، فداءا لعزة وكرامة الوطن.

تكريم جزارة ملوي «أم مينا»

وكرم نائب المحافظ الأمهات المثاليات العاملات بالديوان العام والمجالس المحلية، كما كرم زينب عبد المعبود، ابنة مركز مغاغة، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، ضمن الأمهات المثاليات التي أعلنت عنهم وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2023.

وكرم نائب المحافظ، «أم مينا» جزارة ملوي، التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته لمحافظة المنيا، ضمن عدد من النماذج الملهمة في مختلف المجالات.

وكرم نائب المحافظ أسرة المهندسة سالي وليم مديرة منطقة المنيا بجهاز التعمير سابقا، التي وافتها المنية الشهر الجاري.