إصابة عامل سقط عليه باب حديدي يزن نصف طن داخل مصنع في المنيا

أصيب عامل بكسور واشتباه ارتجاج، بعدما سقط عليه باب حديدي يزن نحو نصف طن، وذلك أثناء تواجده داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في مدينة المنيا الجديدة، لمباشرة عمله.

سقوط باب حديدي على عامل

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بسقوط باب حديدي يزن 500 كيلو تقريبا، على عامل داخل أحد المصانع بمدينة المنيا الجديدة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء تواجد محمد عصام محمد، 21 عاما، عامل، يقيم بحي أبو هلال في جنوب مدينة المنيا، داخل مصنع بالمنطقة الصناعية في المنيا الجديدة، لمباشرة عمله، سقط عليه جسم صلب عبارة عن باب حديدي يزن 500 كيلو جرام تقريبا.

نقل العامل لمستشفى المنيا العام

وأسفر الحادث عن إصابة العامل باشتباه ارتجاج وكسر في الساقين والذراع الأيسر، وجرى نقله إلى المستشفي العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج، وأخُطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا، تلقت إخطارا في وقت سابق بالعثور على جثة مجهولة لغريق ذكر داخل ترعة الإبراهيمية، أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص، وكلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.