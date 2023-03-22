افتتاح معرض زهور الربيع بالمشتل التعليمي لكلية الزراعة في المنيا

افتتح الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، معرض زهور الربيع في نسخته الرابعة الذي نظمته كلية الزراعة بالمشتل التعليمي مع حلول فصل الربيع، ويشهد هذا العام تنوعاً وتناغماً غير محدود من أنواع الزهور والنباتات.

حضر افتتاح الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة محمود عبد الهادي مدير المشتل التعليمي، وعمداء الكليات ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس بكلية الزراعة جامعة بني سويف، قسم البساتين وطلاب القسم، والعاملين.

الزهرة الأساسية لفصل الربيع

واستعرض عبد الهادي، أجنحة المعرض المختلفة، موضحاً أن الزهرة الأساسية للمعرض ولفصل الربيع هي زهرة السنانير، إلى جانب تقديم المعرض مجموعة متنوعة ونادرة من الزهور والنباتات، تشمل الفيكس بأنواعه المختلفة، والقرنفل، ونبات النتيرا، وكاليفورنيا، وزهرة سلفيا الحمراء، وشفليرا، ورودبيكيا، وأيوفوربيا، وجارونيا، والكلانشو وغيرها من الزهور، ونبات الباباظ الذي له تأثير طبي كبير في إزالة جلطات الدم، كما شملت الجولة تفقد لوحدة الكمبوست لإعادة تدوير مخلفات الجامعة وتحويلها إلى سماد عضوي بعد فرمها.

إعداد كتاب توثيقي وأكاديمي لمنتجات المعرض

وثمن رئيس جامعة المنيا الدكتور عصام فرحات، مجهودات الدكتور محمود عبد الهادي وقيمته العلمية وعطائه للجامعة، موجهاً إلى أهمية إعداد كتاب توثيقي وأكاديمي لمنتجات المعرض، خلال فصلي الخريف والربيع، وتنظيم العديد من الزيارات لطلاب الكليات؛ للارتقاء بالمستوى الثقافي البصري للطلاب والإبداع الجمالي للزهور والنباتات.