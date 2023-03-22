موعد أذان الفجر بمحافظة دمياط في أول أيام رمضان

يحظى فجر أول أيام شهر رمضان المبارك بأهمية كبرى، لما يتمتع به من روحانيات الشهر الكريم، التي يتلهف لاستقبالها الجميع.

وتنتظر الأسرة المصرية في محافظة دمياط موعد أذان الفجر اليوم في مدن المحافظة المختلفة.

موعد أذان الفجر اليوم في محافظة دمياط

موعد اذان الفجر اليوم في محافظة دمياط ، يرفع فى تمام الساعة 04:27 صباحا، بينما الشروق فى تمام الساعة 5:55 صباحا، وفقا لإمساكية شهر رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية، التي تحدد مواقيت الصلاة، بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقا لخطوط الطول والعرض.

روحانيات رمضان 2023

كما يحدد موعد أذان الفجر اليوم في محافظة دمياط موعد وجبة السحور، خاصة أنه أول أيام رمضان، ويبدأ الصائمون برنامجهم الرمضاني، بالعديد من الطقوس التى ترتبط بصلاة التراويح والسحور وصلاتي الفجر والمغرب والإفطار، والورد اليومي من القرأن الكريم، فضلا عن العديد من الطاعات التي تكسب الشهر الكريم روحانياته الخاصة.