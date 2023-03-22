موعد أذان الفجر أول يوم رمضان في محافظة قنا

يحرص المسلمون في محافظة قنا على تأدية الصلوات الخمس في موعدها الكريم، لذلك يبحثون عن موعد أذان الفجر والمغرب في أول يوم بشهر رمضان المعظم، المقرر له غدا الخميس.

موعد أذان الفجر في قنا

وتواصل «الوطن» تقديم خدماتها للمواطنين في محافظة قنا، ومن بينها موعد أذان الفجر في محافظة قنا، وفق هيئة المساحة المصرية.

وبحسب إمساكية رمضان 2023 في محافظة قنا، الصادرة من هيئة المساحة المصرية، فإن موعد أذان الفجر والمغرب في أول يوم برمضان في محافظة قنا، كالتالي

موعد أذان الفجر: 4:27 صباحا.

السحور: 2:07 صباحا

الفطار: 6:02 مساء

عدد ساعات الصيام: 13 ساعة و55 دقيقة.

استعداد 3995 مسجدا في محافظة قنا

وقال الشيخ ماهر جبر، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة قنا، إن مديرية الأوقاف استعدت في 3995 مسجدا على مستوى محافظة قنا، لإقامة الصلوات وشعائر شهر مضان الكريم.